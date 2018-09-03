Osmaniye’de adli yıl törenle başladı

Osmaniye’de adli yıl açılışı nedeniyle, Yeni Valilik önünde tören düzenlendi. Programa, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Mustafa Polat ve Baro Başkanı Dilem Aksoy ile yargı camiası katıldı. Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okumasıyla devam etti.

“DEVLETİN İÇERİSİNDE KİRLİ ODAKLARIN GÜÇ KAZANMASINI İSTEMİYORUZ”

Konuşmasında, hakim, savcı, avukat, adliye çalışanı ile adaletin tecellisi için mesleklerini icra etmeye çalışmakta olduklarını belirten Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy, “Yeni yıla yargının hepimizin bildiği ağır sorunları ile başlasak ta çözümün hukukun üstünlüğünden geçtiğini bilerek ve bunu söylemeye devam ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sorunların çözümünün halli için her zaman her platformda ifade ettiğimiz gibi en başta tüm kamu görevlerine girişte liyakatin esas alındığı bir sistemin koşulsuz benimsenmesi elzemdir.Zira devletin kurumlarına alımlarda yapılacak olan liyakat dışı yaklaşımların, henüz FETÖ belasından kurtulmamış iken ülkemizi bir başka belanın içerisine çekmesi kaçınılmazdır.Bizler artık devletin içerisinde kirli odakların yuvalanarak güç kazanmasını istemiyoruz. ” dedi.

“ADALET, MÜLKÜN YANİ ÜLKENİN TEMELİDİR”

Adaletin bir toplumun can damarı olduğunu vurgulayan Dilem Aksoy, “Adalet duygusunun yara aldığı toplumlarda bireylerin hak ve özgürlüklerinden bahsedilemez. Bu gün insanımızın tahrip olan adalet duygusunun en büyük nedenlerinden birisi de hiç kuşkusuz yine bu hain terör örgütünün devlet içerisinde yuvalanarak yapmış olduğu eylemlerdir. Bu durumun ve yargının diğer sorunlarının neden olduğu yara alan adalet duygusunun tesisi ise ancak gerçek bir demokrasi ile idare edilen bir hukuk devleti olmaktan geçer. Demokrasiyi ve hukuk devletini olmazsa olmaz gören anlayış terörde dahil tüm sorunlarımızın çözümünde anahtar olacaktır. Adalet, mülkün yani ülkenin temelidir. Yargının kurucu unsuru olan avukatlar, hâkimler ve savcılar bu ülkenin temel taşları arasındadır. Hayatlarını hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına adamış binlerce yargı mensubu meslektaşımız, birlikte çalışarak bu ülkenin insanlarının zedelenen adalet duygusunu onarmak için mücadele edecektir. Bizler el ele vererek insanlara güven veren ,adalet dağıtılan bir sistem için, hakim-savcı tarafsızlığı ve bağımsızlığı,avukatın savunma özgürlüğü için, adli yargılamalar yapılması için, suçluyu suçsuzdan, haklıyı haksızdan ayırmak için yargıda keyfiliklerin olmaması için, savunmanın içselleştirildiği bir sistem için çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yargı sistemi için çalışmaya ve doğru bildiklerimizi söylemeye devam edeceğiz.” diye konuştu. Baro Başkanı Av. Dilem Aksoy, konuşmasının son bölümünde, son zamanlarda ülkedeki birlik ve beraberliğe kast eden tüm terör eylemlerini ve bunlara çanak tutanları lanetlediklerini belirtti.

‘HEDEF SÜRE UYGULAMASI’YLA ADALET HİZMETLERİ DAHA HIZLI UYGULANACAK

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Polat ise ülkenin içinde bulunduğu bütün zor şartlara rağmen özveri ile çalışan, bu yola baş koyan, her türlü olumsuzluğa rağmen ayakta kalan yargının bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirttiği konuşmasında, “Biz yargı camiası olarak milletimizden aldığımız gücü, hukuk normları içerisinde kullanmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Anayasamıza ve kanunlarımıza bağlı olarak, demokratik hukuk devletinin inşasına devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bu yoldan alıkoyamayacaktır. Bu doğrultuda 2019 yılında uygulanacak olan hedef süre uygulaması ile adalet hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir biçimde uygulanacağını düşünüyorum. Bu arada yeni adli yılımızın açılışında bir kez daha hakkın ve hukukun yanında olan, Osmaniye barosunun çok kıymetli avukatlarına, sayın başkanlarının nezdinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile yeni adli yılın camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Haber;İbrahim EMÜL/OSMANİYE