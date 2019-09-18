Osmaniye’de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında düzenlenen ve saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan program Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı ve Halk Oyunları Ekibinin gösterileriyle sürdü.

Daha sonra Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Murat Yalçın, Ahiliğin 800 yıl öncesinden günümüze açılan akıl, bilim, ahlak ve çalışma kapısını teşkil ettiğini ifade ederek, “Kurucusu Ahi Evran olan Ahiliğin kökenleri eski Türk devletlerine kadar dayanır. Ahilik, eğitimin doğumdan ölüme dek devam eden bir süreç olduğu ve eğitimde ezberciliğin değil, yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesinin uygulandığı bir kurumdu. Ahilikte yamaklıkla başlayan eğitim çıraklık, kalfalık, ustalık aşamalarından oluşurdu. Ahiler okuma yazma öğrenir ve mesleki eğitimden geçerlerdi. Bununla birlikte Türkçe, Arapça, Farsça, matematik, tarih, din, spor ve müzik gibi pek çok alanda eğitilerek, yüksek karakterli insan olmak üzere yetiştirilirlerdi.” diye konuştu.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Doğaner ise Ahiliğin tarihi hakkında detaylı bilgi verdi. Doğaner, “Ahilik Türklere has bir kurumdur. Kökeni İslam öncesi Türk kültürüne dayanan Ahilik, İslam dünyasındaki fütüvvet geleneği ile beslenip gelişmiştir ki esas itibariyle fütüvvet teşkilatına bağlı olarak kurulmuştur. Nitekim Ahiliğin tüzük ve yönetmeliği işlevlerini gören yazılı eserler de tarih boyunca fütüvvetname olarak adlandırılmıştır.” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi tarafından 2019 yılı il Ahisi olarak seçilen, Düziçi ilçesi ayakkabı imalatı esnafı Mehmet Zeki Tünay’a Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın tarafından kaftan giydirildi. Ahi Mehmet Zeki Tünay’a plaketini ise Vali Ömer Faruk Coşkun verdi. Programın devamında, Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın ise Vali Ömer Faruk Coşkun’a günün anısına plaket takdim etti.

İlin Kadın Ahisi olarak seçilen güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında hizmet veren bayan kuaförü Ayten Düzgün’e ödülünü Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya verdi. Milletvekili İsmail Kaya’ya ise plaketi Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Görmüş tarafından takdim edildi.

İlin kalfası seçilen, güzellik ve saç bakım hizmetleri alanında erkek kuaförü olarak hizmet veren Adem Diliuzun’a ödülü Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok tarafından verildi. Ticaret İl Müdürü Ayhan Bozok’a plaketi ise Osmaniye Otobüsçüler Odası Başkanı Bedrettin İşler tarafından takdim edildi.

İlin çırağı seçilen mobilya dekorasyon işlerinde hizmet veren Ramazan Tören’e ödülünü Belediye Başkan Vekili Mustafa Balkaya verdi. Anadolu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hatice Türkmen’e 32. Ahilik haftası anısına plaketi Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nusret Demir tarafından verilirken, Anadolu Şehit Aileleri Dernek Başkanı Hatice Türkmen ise Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın’a Türk Bayrağı takdim etti. Son olarak kasap esnaflarından Murat Gümüştekin’e Osmaniye Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Mehmet Görmüş plaket verdi. Program sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan bez dokuma ve fotoğraf sergisini gezdiler. Geleneksel Ahilik pilavının konuklara ikram edilmesi ile program son buldu.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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