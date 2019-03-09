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Osmaniye'de ahşap ev alev alev yandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye’de ahşap ev alev alev yandı318 defa okundu

kategorisinde,09 Mar 2019 - 13:51 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de ahşap ev alev alev yandı

Osmaniye’de, iki katlı ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay saat 11.30 sıralarında 7 Ocak Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaklaşık bir yıldır kimsenin bulunmadığı iki katlı ahşap binadan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sararken, çevredeki apartmanlarda oturanlar ise büyük korku ve panik yaşadı. Olay yerine ulaşan İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Evin, Adana’da çocuklarının yanında kalan Saime Özgüven’e ait olduğu belirtilirken, yangının çıkışıyla ilgili itfaiye ekipleri inceleme, polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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