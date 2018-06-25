Osmaniye’de Ak Parti 2, MHP 1, CHP 1 milletvekili çıkarttı 

Osmaniye’nin TBMM’ye gönderdiği 4 milletvekilinden 2’sini AK Parti, 1’ini MHP ve 1’ini de CHP kazandı. MHP’nin ikinci sıra adayı Doç. Dr. Ruhi Ersoy Meclis dışı kaldı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Ak Parti’den mevcut milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Mücahit Durmuşoğlu ile AK Parti Osmaniye Gençlik Kolları İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkan Vekili görevlerinde bulunan Yüksek Ekonomist İktisatçı İsmail Kaya vekil olarak Ankara’ya gidiyor. MHP’de ise önceki dönem vekil olan ve yine bu dönemde de ikinci sıradan aday gösterilen Doç. Dr. Ruhi Ersoy seçilemezken Genel Başkan Devlet Bahçeli kenti TBMM’de temsil edecek. Geçtiğimiz dönem 2 milletvekili olan MHP bu dönem 1 milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisine kaptırmış oldu. CHP’de ise Baha Ünlü Osmaniye’yi mecliste temsil edecek. Osmaniye’de 357 bin 480 seçmen, Bin 1100 sandıkta oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan yüzde 63,05, Muharrem İnce yüzde 22,30, Meral Akşener yüzde 11,49, Selahattin Demirtaş yüzde 2,19, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,77, Doğu Perinçek yüzde 0,2 oy aldı. 27. Dönem Milletvekili seçiminde ise partilerin oy dağılımına göre kullanılan oyların AK Parti yüzde 36.1’ni alarak 111 bin 516 oyla birinci parti MHP yüzde 31.95’ini alarak 98 bin 709 oy alarak 2. parti oldu. CHP yüzde 13.49 ‘le 41.667 3. İYİ Parti yüzde 13.45’le 41.554’le 4. parti oldu. Seçim sonuçlarının açıklanmasıyla AK Parti İl Başkanlığı önünde coşkulu bir kutlama yapıldı.

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