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Osmaniye'de 'Ameliyathane Hemşireliği' kursu tamamlandı - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye’de ‘Ameliyathane Hemşireliği’ kursu tamamlandı145 defa okundu

kategorisinde,13 Şub 2019 - 16:17 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de ‘Ameliyathane Hemşireliği’ kursu tamamlandı

Osmaniye’de ilk kez düzenlenen ‘Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ sona erdi. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde, Türkiye’nin farklı illerinden gelen 12 Hemşirenin katılımı ile gerçekleştirilen program sonunda, katılımcılara sertifikaları verildi. Hemşireler 14 ocak – 12 şubat tarihleri arasında almış oldukları teorik ve pratik eğitimleri tamamlayarak, sertifikasyon sınavını başarı ile geçip sertifika almaya hak kazandılar. Osmaniye Devlet Hastanesinde düzenlenen sertifika törenine, Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Op.Dr. Fazlı Aslan, Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Tamer Gülsur, Osmaniye Devlet Hastanesi Yöneticileri ve hastane servis sorumluları katıldı. Müdür Öznavruz, bu eğitim programın ilk kez gerçekleştirilmesinde emeği geçen eğitimcilere ve idarecilere göstermiş oldukları ilgi alaka ve başarıdan dolayı teşekkür etti.

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