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Osmaniye’de, ‘Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı’71 defa okundu

kategorisinde,23 Oca 2019 - 14:43 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de, ‘Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı’

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde, ‘Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı”nın başladığı bildirildi. Hastane Başhekimi Op.Dr. Tamer Gülsur, Osmaniye ve ilçeleri ile bazı illerden gelen 22 hemşireye eğitim verildiğini belirtti. Başhekim Gülsur, “Hastanemizde, prestij projelerinden birisini daha hayata geçirdik. Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı eğitim programına başladık. İlçelerden, komşu ve uzak illerden, hatta Hakkari’den gelen hemşire arkadaşlarımızı, 22 günlük teorik ve pratik Ameliyathane Hemşireliği eğitiminden geçiriyor ve eğitim sertifikalarını veriyoruz. Emeği geçen tüm personellerimize, İdarecilerimize ve ayrıca desteğini esirgemeyen İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

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