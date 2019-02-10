Osmaniye’de arı üreticilerine uyarı!

OSMANİYE’de tarımsal ilaçlama döneminin başlayacak olması dolayısıyla, arı üreticilerinin kolonilerini tarım arazilerinden uzak yerlere taşımaları istendi. Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: “Bölgemizde 14-15 Şubat 2019 tarihinden itibaren tarımsal ilaçlama dönemi başlayacaktır. Tarımsal ilaçlama döneminin başlamasıyla beraber geçtiğimiz yıllarda yaşanan arı ölümlerinin yaşanmaması ve arıcılarımızın arılarının zarar görmemesi için arılarını tarımsal ilaçlama olan alanlardan uzak yerlerde konaklatmasının, tarımsal ilaçlamalara bağlı arı ölümlerini minimize edeceğini halkımıza önemle duyururuz.”

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