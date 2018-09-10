Osmaniye’de ASM’lerde Check-up uygulamasına başlandı

Osmaniye’de Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ücretsiz Check-up uygulamasına başlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, halkın sağlığına bütüncül bir yaklaşım geliştirmek, olabilecek riskleri erken devrede saptayabilmek, genel sağlık göstergelerini iyileştirilmesi ve ülke kaynaklarının sağlık harcamalarının doğru kullanılabilmesini sağlamak amacı ile randevu alınarak Aile Sağlığı Merkezlerinde Check-up uygulamasına başlandığını duyurdu. Erken teşhisin hayat kurtardığını kaydeden Müdür Öznavruz, “Meme, bağırsak ve rahim ağzı kanseri taraması, tansiyon ölçümü, EKG, Kan ve idrar tahlillerinizi aile hekiminize başvurarak ücretsiz olarak yaptırabilirsiniz.” dedi. Öznavruz, bu konuda vatandaşlara seslenerek şunları kaydetti: “Hedefleriniz arasında sağlıklı ve kaliteli yaşamak varsa, vücudunuz hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ailenizde sık görülen hastalıklar sizi endişelendiriyorsa, hastalıkları erken yakalayıp kolaylıkla tedavi olmak istiyorsanız aile hekiminize başvurmalısınız. Aile hekimliklerimizde 18 yaş ve üzeri erişkinler için chek-up hizmeti olarak beden kitle indeksi ve bel çevre ölçümü, açlık kan şekeri, kolesterol ve tansiyon ölçümü, idrar tahlili, tam kan sayımı karaciğer fonksiyon testi, böbrek fonksiyon testi ve EKG yapılmaktadır. Riskli bireylerde ise diabedes mellitus değerlendirmesi, kardiyovasküler risk değerlendirmesi, meme kanseri taraması, kolorektal kanser taraması, servisk kanseri ve prekanseröz lezyonların taranması yapılmaktadır. Sağlığınız bizim için değerli ve yılda bir kez chek-up yapılmalıdır.”

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