Osmaniye’de “Bağımlı Olma Özgür Ol” yürüyüşü

Osmaniye Valiliği öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Osmaniye Bağımlılıkla Mücadele Platformu koordinasyonunda “Bağımlı Olma Özgür Ol” yürüyüşü düzenlendi. Valilik Kompleksi Yaya Girişi önünde başlayan Adnan Menderes Caddesi üzerinden devam ederek tekrar aynı noktada sona eren etkinliğe, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu üyeleri, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, yürüyüş sırasında ellerinde, ‘Maddeye değil hayata bağlan’, ‘Uyuşturucuya Hayır’ ve ‘Damarlarınızdaki asil kanı kirletmeyin’ yazılı dövizlerden taşıdılar. Etkinlik sonunda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkiliğin amacının kamuoyuna bir mesaj vermek olduğunu belirterek, “Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu çalışmalarla birlikte hem resmi kurumlarımızın hem sivil topum kuruluşlarımızla birlikte hareketle ederek bağımlıkla mücadelede daha fazla ve daha önemli mesafeler kat edeceğiz. İnşallah tolumum da bu etkinlik bir farkındalık oluşturur.” dedi. Bağımlılıkla Mücadele Platformu tarafından yapılan açıklamada ise uyuşturucu bağımlılığının, gençlerin, çocukların ve gelecek için artık bir tehdit olmaktan çıkıp, bir tehlike haline geldiği belirtilerek, “Sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri özellikle anneler, babalar ile biz bu mücadeleyi çok yoğun bir şekilde topyekun sürdürmek zarındayız. Bağımlılık illetine bulaştıktan sonra, tedavilerini yaptıktan sonrada bu çocuklarımızı sahiplenmemiz, ötekileştirmememiz, bu işi yapan hainlerin kucağına tekrar gençlerimizi itmememiz gerekmektedir” denildi.

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