Osmaniye’de balık avı turnuvası düzenlendi

Osmaniye Amatör Balıkçılık ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (OSABDER) tarafından, ilk defa kent sınırları içerisinde tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi.

Merkeze bağlı Kumarlı köyünden geçen Ceyhan Nehri kıyısında tatlı su balık avı turnuvası düzenlendi. OSABDER tarafından organize edilen turnuva, sabah saatlerinde, Vali Yardımcısı Metin Esen, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve yaklaşık 70 yarışmacının suya olta atmasıyla başladı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, denizde 6 kez balık avı yarışması düzenlediklerini, Osmaniye’de ise bir ilk olarak tatlı su balık avı yarışmasını gerçekleştirdiklerini söyleyen OSABDER Başkanı Serdar Zini, “Dernek olarak 4 yıl önce kurulduk. Bundan önce tüm etkinliklerimizi deniz kıyısında yapıyorduk. Bize, hatta, denizi olmayan memlekette kurulmuş, denizde etkinlik düzenleyen dernek’ diyorlardı. Biz bu algıyı yıkalım istedik. İlk defa Osmaniye’de yaklaşık 70 katılımcı ile bir etkinlik düzenlemiş bulunuyoruz. Alan ve hava çok güzel. İslahiye, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, İskenderun, Osmaniye ve Mersin’den katılımcılar var. Aynı zamanda civar illerden 7 dernek de katılım gösterdi turnuvamıza” dedi.

TURNUVA KADIN, ÇOCUK VE ANA KATAGORİDE DÜZENLENDİ

Turnuvanın üç kategoride gerçekleştirildiğini belirten Başkan Zini, “Kadın, çocuk ve ana kategorimiz var. İki türlü değerlendirmemiz olacak. Birincisi 4/2 Amatör Balıkçılık tebliğine uygun olarak boy limitlerine bir de en büyük balık ödülümüz olacak” diye konuştu.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ise yarışma sırasında boy olarak standartlara uymayan balıkların, tekrar suya bırakıldığını belirterek, “İl sınırlarımız içerisindeki iç sularda balık çeşitlerine baktığımız zaman, yayın, sazan ve tatlı su çuprası gibi balıklarımız mevcut. Özellikle 1 Mart ile 31 Mayıs arasındaki avcılığın yasak olduğu üreme dönemlerine dikkat edilmeli. Bu bağlamda bizler baraj gölleri ve akarsularımızda çeşitli balıklandırma çalışması yapıyoruz. Sürdürülebilir bir balık avı için kurallara dikkat edilmelidir. Tüm yarışmacılarımıza ‘rast gele’ diyoruz” dedi.

Vali Yardımcısı Metin Esen ise etkinliğin çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, 4 yıllık bir dernek olan OSABDER’in ilk kez gerçekleştirdiği tatlı su balık avı turnuvasının başarılı olduğunu ifade etti. Vali Yardımcısı Esen, “Mevzuatın müsaade etmiş olduğu sınırlar içerisinde iç sulardaki avlanmanın önemini gözeterek güzel bir etkilik olmuş. OSABDER Yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bütün yarışmacılara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Gün boyu sürecek etkinlik sonunda dereceye girenlere olta seti ve takım çantası gibi çeşitli ödüller verilecek.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE