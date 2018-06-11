Osmaniye’de bayram kömbesi zamanı

Osmaniye’de Ramazan Bayramı’nda, eve gelen misafirlere ikram edilen vazgeçilmez lezzet kömbe için hazırlıklar başladı. Yapımı zahmetli olduğu için pek uğraşmak istemeyen ev hanımları ise pastanelerde hazır satılan ürünleri 8 liradan alabiliyor. Kentte yıllardan bu yana kömbe üretimi yapan ‘kuru pasta’ ustası ve işletmeci Nevzat Kaya, hazır kömbenin evde yapılandan daha ucuza geldiğini belirterek, bayram kömbesinin fiyatının geçen yıla oranla aynı olduğunu söyledi. Kaya, “Ürünlerimizin kilosunu çeşitlerine göre 8, 9 ve 10 lira arasında değişen fiyatlarla müşterilerimize sunmaktayız. Tereyağlı kömbenin kilosu 10, zeytinyağlı 9, Ayçiçeği yağlı 8 lira ve Maraş çöreği ise tuzlu şekerli 10 liradır. Yağ, şeker, un gibi bir çok malzemeye zam gelmesine rağmen bu yılda ürünlerimizde artırım yapmadan geçen seneki fiyatlardan satmaktayız.” dedi. Bayram öncesi yoğun talep nedeniyle fazla mesai yaptıklarını belirten Kaya, “Kömbelerin, cevizli ve susamlı, üzümlü, zeytinyağlı, ayçiçeği yağlı ve tereyağlı-mayasız olmak üzere birçok çeşidini yapmaktayız. İçerisinde sıvı yağ, un, şeker, süt, yoğurt ve maya ile çeşitli baharatlar bulunuyor. Buraya gelen vatandaşlarımız her damak tadına uygun, her çeşit bayram kömbesini bulabilmekteler.” diye konuştu. Nevzat Kaya, kömbenin en önemli özelliğinin, uzun süre bozulmaması ve bayatlamaması olarak bilindiğini ve evde yapılması geleneğinin, yavaş yavaş kaybolduğunu belirterek, hazır kömbelerin, maliyetinin ucuza gelmesinden dolayı daha çok tercih edildiğini söyledi. Satışların ve iş yoğunluğunun bayram gününün yaklaşmasıyla birlikte arttığını aktaran Nevzat Kaya, bu vesileyle tüm müşterilerinin Ramazan Bayramını kutladı.

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