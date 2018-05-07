Osmaniye’de bıçaklanan asker yaşamını yitirdi

Osmaniye’de görev yerine dönmek üzere dolmuş beklerken ‘Yan baktın’ meselesi yüzünden bıçaklı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Jandarma Er Nuh Tufan Öztür, yaşamını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolunda vatani görevini yapan Öztür, sevk için geldiği hastaneden birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı. Bu sırada yoldan geçen şahısla aralarında çıkan tartışma sonrasında bıçaklanan Öztürk, ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Er Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Polis, şüpheli 21 Yaşındaki Veli Can A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın “Yan bakma” yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.