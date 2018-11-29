Osmaniye’de Bir Gencin Cesedi Ormanlık Alanda Bulundu

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alan içerisinde bir erkek cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kanlıgeçit mevkkinde yol kenarında ki ormanlık alan içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar durumu hemen Jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede bulunan cesedin Düziçi ilçesi Boğaziçi mahallesinde ikamet eden 26 yaşında ki Ali Minkara adlı kişi olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede vücudunun çeşitli yerlerinde darp izi olduğu tespit edilen Ali Minkara’nın bir cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor. Minkara’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber:Selçuk Savran – Osmaniye