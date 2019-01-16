Osmaniye’de bir kadın intihar etmek istedi

Osmaniye’de bir otelin 2. katına çıkan kadın, polislerin yakalama girişimi üzerine kendisini odanın penceresinden aşağı attı.

Bir takım sorunları olduğu gerekçesi ile bir otelin 2, katındaki odaya çıkan Fatma U(40), pencerenin önüne gelerek bir süre bekledi. Olay yerine, polis, 112 ve itfaiye ekiplerinin gelmesinin ardından intihar etmemesi için ikna çabaları başladı. Polis ekiplerinin kadının bulunduğu odaya girerek uzun süre görüşmeleri ve ikna çabaları netice vermedi. Polis ekiplerinin kadını yakalama hamlesi üzerine, aşağıya kendini bıraktı. İtfaiye ekiplerinin yola açtıkları havalı balonun üzerine düşen kadın, küçük sıyrıklarla intihar girişimini atlattı.