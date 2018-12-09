MENÜ
Bugün: 09 ARALIK 2018
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 93.699
DOLAR 5,3068
EURO 6,0517
ALTIN 213,16
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

Osmaniye’de bir kişi tabanca ile eşini öldürdü942 defa okundu

kategorisinde,09 Ara 2018 - 20:15 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de bir kişi tabanca ile eşini öldürdü

Kim bilir ne derdi vardı, ne sıkıntısı vardı. Bunu kimse bilmez. Ama bir baba bugün akşam eşini tabanca ile öldürürken 3 çocuğunu da yaraladı.

Osmaniye’nin Dereli köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre cinnet geçiren Kemal E. İsimli şahıs, eşi ve üç çocuğunu vurdu. Olay sonrası, Kemal E.’nin eşinin olay yerinde hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan Emre E.’ nin tedavisi Park Hastanesinde, diğer yaralılar ise değişik hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Share This:

Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ