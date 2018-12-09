Osmaniye’de bir kişi tabanca ile eşini öldürdü

Kim bilir ne derdi vardı, ne sıkıntısı vardı. Bunu kimse bilmez. Ama bir baba bugün akşam eşini tabanca ile öldürürken 3 çocuğunu da yaraladı.

Osmaniye’nin Dereli köyünde meydana gelen olayda, iddiaya göre cinnet geçiren Kemal E. İsimli şahıs, eşi ve üç çocuğunu vurdu. Olay sonrası, Kemal E.’nin eşinin olay yerinde hayatını kaybettiği, üç kişinin ise yaralandığı bildirildi. Yaralılardan Emre E.’ nin tedavisi Park Hastanesinde, diğer yaralılar ise değişik hastanelerde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.