Osmaniye’de bu spor salonu 7/24 açık olacak

Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesinde bulunan Tosyalı Spor Salonu, artık günün her saati açık olacak. 21 ocak pazartesi gününden itibaren aileler, çocuklar ve gençler istediği her saat burada spor faaliyeti yapabilecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük eylem planı kapsamında her yaştaki vatandaşın günün her saatinde aktif spor yapmalarını temin edilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan projelere yenisi eklendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm illerde okul çağındaki çocuk ve gençleri sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasında ebeveynlerin rolünün öneminden hareketle, spor aracılığı ile çocuk aile ilişkisinin geliştirilmesi “Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spor” adlı proje kapsamında Tosyalı Spor Salonu 7 gün 24 saat spor yapmak isteyen vatandaşların hizmetine açılacak. Söz konusu proje ile Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Tosyalı Spor Salonunda antrenörler gözetiminde okul çağındaki çocuk ve gençlerin aileleriyle birlikte spor yapmalarının teşvik edilmesi ve özellikle hafta sonu akşamları zaman mefhumu gözetmeksizin yetişkinlere yönelik turnuvalar düzenlenmesi hedeflenmekte olduğu kaydedildi. 7’den77’e Tüm vatandaşları spora davet eden Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Tosyalı Spor Salonunun 7/24 açık olacağını belirterek vatandaşların istedikleri saatte salonu ziyaret ederek program dahilinde spor yapabileceklerinin altını çizdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE