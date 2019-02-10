Osmaniye’de Budama ve Aşılama Kursları

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce çiftçilere yönelik zeytin ağacı budama ve meyve ağaçlarını aşılama kursları açılacak. İl Müdürü İbrahim Sağlam, Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 6 gün süreli 48 saatlik “Zeytin Ağacı Budama” Kursu programının açılmasının planlanmakta olduğunu, ilaveten yetiştiriciliğinde anlatılacağını söyledi. 11 gün süreli 88 saatlik “Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu”nun da planlandığını belirten İbrahim Sağlam, bu kursu almak isteyenlerin 15 şubat’a kadar Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne, Zeytin Ağacı Budama kursu için ise Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne, Nüfus Cüzdanı ve Diploma fotokopisiyle birlikte başvuru yapmalarının gerekmekte olduğunu söyledi.

İbrahim EMÜL