maltepe escort
kartal escort
Osmaniye'de Budama ve Aşılama Kursları - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
MENÜ
Bugün: 10 ŞUBAT 2019
Yenileniyor
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • K.Maraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
BIST 102.452
DOLAR 5,2511
EURO 5,9466
ALTIN 221,93
Son Dakika Haberler
TÜMÜ
izmir escort izmir escort bursa escort bursa escort

maltepe escort

alanya escort

ataşehir escort

konya escort

cesme escort

Osmaniye’de Budama ve Aşılama Kursları38 defa okundu

kategorisinde,10 Şub 2019 - 12:36 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de Budama ve Aşılama Kursları

OSMANİYE Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nce çiftçilere yönelik zeytin ağacı budama ve meyve ağaçlarını aşılama kursları açılacak. İl Müdürü İbrahim Sağlam, Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle 6 gün süreli 48 saatlik “Zeytin Ağacı Budama” Kursu programının açılmasının planlanmakta olduğunu, ilaveten yetiştiriciliğinde anlatılacağını söyledi. 11 gün süreli 88 saatlik “Meyve Ağaçlarında Aşılama Kursu”nun da planlandığını belirten İbrahim Sağlam, bu kursu almak isteyenlerin 15 şubat’a kadar Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğüne, Zeytin Ağacı Budama kursu için ise Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne, Nüfus Cüzdanı ve Diploma fotokopisiyle birlikte başvuru yapmalarının gerekmekte olduğunu söyledi.

İbrahim EMÜL

Share This:

Etiketler:
Haber Editörü : Tüm Yazıları
mm
YORUM YAZ