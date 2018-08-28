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Osmaniye’de çakmak gazı bir can aldı1267 defa okundu

kategorisinde,28 Ağu 2018 - 16:53 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de çakmak gazı bir can aldı

Osmaniye’de arkadaşıyla birlikte çakmak gazı soluduğu iddia edilen 18 yaşındaki Kenan G. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mimar Sinan Mahallesi Güney Çevre Yolu Dereobası Köprüsü altında çağmak gazı çektiği iddia edilen Kenan G., birden fenalaştı. Çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kenan G., doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. Soluduğu çakmak gazı nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilen Kenan G.’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlattığı soruşturmasını sürdürüyor.

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