Osmaniye’de cam şekillendirme kursu

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü desteğiyle açılan “Cam Şekillendirme Kursu”na katılanlar, cama ısıyla biçim vererek süs eşyaları üretiyor. Yüksek ısıyla erittikleri cam çubuğa; çiçek, ağaç ve hayvan şekillerini veren kursiyerler, kurs süresince çok sayıda süs eşyası üretti. İstanbul’da bulunan tarihi Kapalı Çarşı esnafına satışı yapılan cam ürünler kursiyerler için kazanç kapısı oldu. Camdan üretilen 150 adet süs eşyası her hafta kapalı çarşı esnafına satıldığı kaydedildi. Kurs eğiticisi Hacı Emin Çetin, çok sayıda sipariş aldıklarını ancak kursiyer sayısına oranla haftada 150 adet ürün gönderebildiklerini söyledi. Cam şekillendirme sanatına 22 yılını verdiğini kaydeden Hacı Emin Çetin, cam ürünlerin yurtdışından da ilgi gördüğünü belirterek geçmiş yıllarda başta Amerika olmak üzere yurt dışından da sipariş aldığını ifade etti. Osmaniye’de ilk defa açılan ve vatandaşlardan büyük ilgi gören “Cam Şekillendirme Kursu” nu ziyaret eden İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hacı Akkoyunlu, İŞKUR olarak Osmaniye’de çeşitli mesleklerde çok sayıda kurs açtıklarını dile getirerek şunları söyledi. “Yapımı oldukça zahmet ve emek isteyen ürünleri üreten kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. İlk defa açılan Cam şekillendirme kursunda kursiyerlerin ürettikleri süs eşyalarını satarak kazanca dönüştürmeleri İŞKUR olarak istihdam hedeflerimize ulaştığımızı gösteriyor.”

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE