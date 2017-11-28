Osmaniye’de cezaevi kantini soyuldu

Osmaniye’nin Toprakkale İlçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumu kantininden 25 bin lira tutarında sigara çalındı. Olay, 26 kasım günü İlçeye bağlı Arslanpınarı Köyü Toprakkale Otoban Gişeler mevkiinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını izledi. Yapılan incelemede, yüzleri maskeli iki erkek şahsın kantin camını kırarak içeriye girdikleri ve içerideki toplam 25 bin 624 lira değerinde olan 2 bin 905 paket değişik markalardaki sigaraları çaldıkları görüldü. Kimlikleri tespit edilemeyen ve aynı yerden dışarı çıkarak ortadan kaybolan hırsızların yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Haber:İbrahim EMÜL/TOPRAKKALE

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