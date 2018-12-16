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Osmaniye’de, cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı662 defa okundu

kategorisinde,17 Ara 2018 - 00:36 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de, cinayet şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Osmaniye’de bir tarla kenarında, İsa Kundakçı’nın (27) göğüs kısmından ateşli silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Muhammet A. ve Mehmet T. tutuklandı. 13 aralık günü saat 11.00 sıralarında, merkeze bağlı Bahçe Köyü girişindeki bir tarlada erkek cesedi olduğu yönünde ihbar alınması üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ile birlikte yapılan incelemede, şahsın İsa Kundakçı olduğu, vücudunda sağ koltuk altı, göğüs kısmı ve sağ bacağından ateşli silahla yaralanma izi tespit edildi. Olay yerinde 5 adet boş av tüfeği fişeği bulan jandarma şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Meydana gelen kasten öldürme olayıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında, kimlikleri belirlenen Muhammet A. ve Mehmet T. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen, ruhsatsız av tüfeği ise Cığcık Köyü kırsalında bulunan bir su deposu içerisinde bulunarak muhafaza altına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Toprakkale Kapalı Cezaevine konuldu.

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