Osmaniye’de ‘Çocuk Hakları Durağı’ oluşturuldu

Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘Çocuk Hakları Durağı’ projesi başlatıldı. Bu kapsamda, 4 adet otobüs durağına giydirme işlemi yapıldı. Çocuk hakları durak tasarımlarına Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesinden maddeler eklendi. Buradaki temel amacın, çocukların haklarını öğrenmesi ve böylece ihmal ve istismara karşı bilinçlenmelerini ve kendilerini koruyabilmesinin sağlanması olarak belirlendiği kaydedildi. Ayrıca teknoloji bağımlılığının önlenmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başlattığı ‘Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Projesi’ kapsamında hazırlanan görseller de Çocuk Hakları Duraklarımızda yer verildi.
Osmaniye’de ‘Çocuk Hakları Durağı’ oluşturuldu47 defa okundu
Osmaniye kategorisinde,21 Kas 2018 - 15:17 tarihinde yayınlandı
Haber Editörü : basak Tüm Yazıları
YORUM YAZ