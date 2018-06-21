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Osmaniye’de çöpler elektriğe dönüşüyor415 defa okundu

kategorisinde,21 Haz 2018 - 17:19 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de çöpler elektriğe dönüşüyor

Osmaniye Katı Atık Bertaraf ve Altyapı Hizmetleri Mahalli İdareler Birliği (OKAB) tarafından yapımı tamamlanarak hizmete giren ‘Çöp Gazı Elektrik Üretim Tesisi’nde saatte 1,2 megavat elektrik üretiliyor. Osmaniye merkez ve İlçelerden toplanan çöpler, Düzenli Depolama alanlarında rehabilite edildikten sonra oluşan metan gazları, borular yardımıyla gönderildikleri jeneratörde yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Enerji Üretim Tesisi İşletme Sorumlusu İbrahim Demirşen, toplanan çöplerin tesisin düzenli depolama sahasına getirilip döküldüğünü belirterek, “Buradaki amacımız, çevreye zarar vermeden, çöpü düzenli bir şekilde toparlamaktır. Aynı zamanda sızıntı suları lagünde toplayarak doğaya ve yeraltı sularına karışmasını engellemektir.” dedi. Osmaniye’de daha önce toplanan çöplerin daha önce düzenli depolama alanı olarak kullanılan alanda rehabilite edildiğini kaydeden Demirşen, “Alanın üzerinde doğal bir çim örtüsü bulunmaktadır. Bu örtünün altında yaklaşık olarak 4 bin metre uzunluğunda gaz hattı boruları bulunmaktadır. Bu borular sayesinde, saha içerisinde oluşan metan gazını jeneratör sahasına çekiyoruz. Burada gazı yakıp elektrik enerjisine çeviriyoruz.” diye konuştu. Osmaniye Katı Atık Birliği Çöp Gazından Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi sorumlusu Engin Aslan ise il genelindeki evsel atıkların gelip depolandığı alanda oluşan gazın, döşenen delikli borular sayesinde jeneratörlere aktarıldığını belirterek şöyle devam etti: “Tesiste 24 saat üzerinden çalışılmaktadır. Ortalama 1,2 saatlik elektrik üretimi yapılmaktadır. Aynı zamanda burada tıbbi atık sterilizasyon işlemi de yapılmaktadır. ”

Haber:İbrahim EMÜL/OMANİYE

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