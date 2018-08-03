Osmaniye’de dane mısır hasadına başlandı

Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu yıl 402 bin dekar alanda ekimi yapılan birinci ürün mısır hasadına başlandığını kaydederek, geçtiğimiz yıla göre yağışlardan dolayı verimin daha iyi olduğunu söyledi. Merkeze bağlı Alahanlı Köyünde düzenlenen hasat programına Vali Ömer Faruk Coşkun’da katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu sene yağışların iyi olmasından dolayı rekoltede artış beklediklerini ve geçtiğimiz yıl Osmaniye’de toplam 404 bin dekar alana mısır ekimi yapıldığını belirterek, “Bunun 350 bin dekarı birinci ürün dane mısır, 54 bin dekarı ise ikinci ürün dane mısırdı. Ortalama verim ise dekar başına bin 332 kilogram civarında gerçekleşti. Toplamda ise 538 bin ton gibi bir rekolte gerçekleşti.” dedi. Bu yıl mısır ekim alanlarında 2 bin dekar gibi bir azalma yaşandığını dile getiren Sağlam, “Bu yıl ortalama 402 bin dekar alana birinci ve ikinci ürün mısır ekimi yapıldı. Rekolte tahminlerine baktığımızda ise geçen yıla oranla küçük bir artışla 540 bin ton civarında bir rekolte elde edeceğimizi öngörüyoruz” diye konuştu.

MÜNAVEBELİ EKİM YAPILMALI

Mısır ekimi yapan üreticilere münavebe yapmaları konusunda uyaran Müdür Sağlam, “Bilindiği üzere dane mısır topraktan en yüksek azotu çeken ürünlerden birisidir. Toplam bakıldığında azot ihtiyacı 21-24 kilogram saf azot ihtiyacı varken, ona alternatif olacak pamukta 14-16, yerfıstığında 4-6 kilogram, yine alternatif bir ürün olan soyada ise 2-2,5 kilogram gibi bir azot alınmakta. Bu nedenle aynı tarlaya arka arkaya mısır ekimi yapılması topraktaki azotu azaltır. Onun yerine ikinci ürün olarak pamuk, yer fıstığı, soya gibi daha az azot isteyen bitkilerle münavebe yapılmalıdır. Bu sayede toprağın verimi düşmeyecek ve mısırda kalite ve verim artışı yaşanacak” dedi.

ÇİFTÇİLERE ‘ANIZ YAKMAYIN’ UYARISI

Çiftçileri anız yakmamaları konusunda da uyaran Sağlam, anızın topraktaki bütün canlılığı ve verimi aldığını, ayrıca hava ve çevre kirliliğine yol açtığını belirtti. “Üreticilerimiz anız yakmasın, geleceğini yakmasın. Çünkü anız yakılmayan arazilerde yapılan araştırmalara göre yüzde 25 oranında verim fazlalığı olmaktadır. Ayrıca nefes darlığı çekebilen ve astım rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı etkilemekte. Anızlar verdiğimiz sap parçalama makineleri ile giderilebilir.” diye konuştu.