Osmaniye’de desteklenecek ürünler açıklandı

TARIM ve Orman Bakanlığı tarafından, Osmaniye ve ilçelerinde, havza bazlı destekleme modeli kapsamında desteklenecek ürünler açıklandı. Bu kapsamda Osmaniye merkez ve ilçelerinde 10 çeşit ürün desteklenecek. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bakanlık tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, ülke genelinde arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi- sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli olan buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, kuru soğan ve yem bitkileri ile mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamalarının yürütülmekte olduğunu söyledi. Müdür Sağlam, 2019 üretim yılında Tarım Havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topografya, su kısıdı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listelerinin oluşturulduğunu kaydetti. 2019 üretim yılı Osmaniye için desteklenen ürünlerle ilgili bilgiler veren Müdür Sağlam şöyle dedi: “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler kapsamında, Arpa, Buğday, Mısır, Nohut, yem bitkileri, zeytinyağı, pamuk, ayçiçeği, soya ve kuru soğan desteklenecek. Bahçe ilçemizde 6, Düziçi’nde 6, Hasanbeyli’de 5, Kadirli’de 7, merkez ilçede, 9, Sumbas’ta 7 ve Toprakkale’de ise belirlenen 9 ürün desteklenecek”

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