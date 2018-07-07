Osmaniye’de diyabet okulu 17’nci mezunlarını verdi

Osmaniye Devlet Hastanesi bünyesinde 2 yıldır faaliyet gösteren diyabet okulu 17. dönem mezunlarını verdi. Düzenlenen eğitimlere ağırlıklı olarak, servislerde yatan diyabet ve polikliniklerde tedavi takibi yapılan hastalar ve gönüllülerin katılım gösterdiği bildirildi. 29 Haziran’da düzenlenen eğitimin, Diyabet Okulu Sorumlusu İç Hastalıkları Dahiliye Uzmanı Dr. Adem Kıdık ve Diyabet Okulu Eğitimcileri tarafından yapıldığı belirtildi. Eğitimciler tarafından katılımcılara, diyabet hastalığı, diyabetin oluşum mekanizması, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekerini düzenleyici ilaçlar, diyabetin akut komplikasyonları, diyabetin kronik komplikasyonları, diyabette fiziksel aktivite ve hareketler, diyabetle yaşam ve insülin tedavisi konularında bilgi verildi. Katılımcılara sağlıklı ara öğünler ikram edildiği belirtilirken, her ay düzenli olarak ayda bir kez gerçekleşen eğitimlere tüm vatandaşlar davet edildi. Diyabet Okulu Eğitimlerine katılan hastalara eğitim sonunda Diyabet Okulu Diploması verildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE