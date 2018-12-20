Osmaniye’de Eğitim ve Kariyer Fuarı açıldı

Osmaniye’de ilk kez düznlenen Eğitim ve Kariyer Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Osmaniye Belediyesi’nin destekleriyle 2 gün süreyle açık kalacak olan fuarda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nin yanı sıra 25 üniversite ve Osmaniye’den 20 eğitim kurumu stant açtı. Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde ki açılış programına, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Fuar kapsamında Osmaniye’ye gelen kendi alanında uzman akademisyenler tarafından kişisel gelişim, kariyer yapmak, sınav kaygısı ve çeşitli konularda verilen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin değişik üniversiteleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Osmaniye’den fuara katılan eğitim kurumlarının açtığı stantları ziyaret eden Başkan Kadir Kara, Osmaniye’ye gelerek bu eğitim ve kariyer fuarına katkı ve katılımlarından dolayı tüm eğitim kurumlarına teşekkür etti. Belediye Başkanı Kadir Kara, “Gençlerimizin eğitim hayatlarına yön verecek tercihler hakkında sahibi olmaları amacıyla bu etkinliği düzenledik. Şehrimizde ilk defa düzenlenen bu fuarla birlikte gençlerimiz okulların olduğu şehirlere gitmeden burada bilgi ve fikir alışverişinde bulunacaklar. Düzenlediğimiz etkinliklerle gençlerimize destek olmaya devam edeceğiz. Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte bu fuarın daha geniş kapsamlı bir şekilde yapılmasını sağlayacağız. Kıymetli gençler, bu fuarın sizler için ve geleceğiniz için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. Belediye Başkanı Kadir Kara ve beraberindekiler, fuar kapsamında açılan stantları ziyaret ettiler.

Haber:İbrahim Emül – Osmaniye