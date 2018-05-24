Osmaniye’de engelli bireylere dalış eğitimi

Osmaniye Anadolu Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği tarafından, “özgürlüğe engelsiz dalış” projesi kapsamında, ilde yaşayan engelli ve kısıtlı imkanlara sahip bireylere dalış ve kariyer-rehberlik hizmetleri eğitimi almaları sağlanacak. Dernek Başkanı Ramazan Traş, amaçlarının engelli bireylerin eğitim ve kariyer-rehberlik hizmetleri almalarını sağlayarak sosyal ve kültürel etkinlikler vasıtasıyla ve sporcu kimlikleriyle katılımcıların toplumsal uyumunun artırılmasına; kişisel beceri, karar verme ve iletişim yeteneklerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Projeyi uygulamaya başladıklarını belirten Ramazan Traş, “İlk olarak sayın valimiz Ömer Faruk Coşkun’u makamında ziyaret ederek proje ile ilgili bilgiler sunduk. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İlimizde engelli gençlerimiz önemli sosyo-ekonomik, kültürel ve fiziki sorunlar yaşamakta, temel hizmetlere erişmekte güçlük çekmekte ve sosyalleşme ortamından yoksun yaşamaktadırlar. Projemiz, sportif olarak engellilerin ve kısıtlı imkânlara sahip gençlerimizin desteklenmesi alanında kurumsal kapasitemizin geliştirilmesini; engelli bireylerin dünyada çok yaygın olan ancak Türkiye’de fazla yaygın olmayan bir sportif branşta eğitim alabilecekleri bir merkezin kurularak topluma entegre olmalarını; sporun insanlara sağladığı fiziksel, psikolojik ve sosyal olumlu etkiler vasıtasıyla fiziksel ve psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı; engelliler alanında proje uygulama bölgesinde faaliyet gösteren STK’lar, ilgili sportif branşta engelliler alanında ulusal ve uluslar arası faaliyet gösteren kuruluşlar ve kamu kurumları ile geliştirilecek işbirliği vasıtasıyla ulusal ve uluslararası sinerjinin oluşturulmasını hedeflemekteyiz.” dedi. Osmaniye’de engelliler alanında faaliyet gösteren bütün sivil toplum kuruluşların davet edileceği tanıtım toplantıları düzenleyeceklerini kaydeden Traş şöyle devam etti: “Engelli ve kısıtlı imkanlara sahip dalıcıları 10’ar kişilik gruplar halinde deniz dalış eğitimleri yaptırılmak amacıyla mersin ili erdemli ilçesinde bulunan dalış merkezinde 2 günlük dalış eğitim gezileri düzenleyeceğiz. Çanakkale’de tarihi gözlemler yapıp, şehitlik ve abide ziyaretleri sonrası ikinci bir günde Gökçeada spor kulübü Derneği’nin de katkısıyla Çanakkale Gelibolu körfezinde tüm katılımcı dalıcılarımız ile tarihe dalış yapıp tarihimizi daha iyi tanıma fırsatı bulma fırsatını vermek ve dalış becerilerini artırmak hedefliyoruz.”

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE