Osmaniye’de engelli gençlerin askerlik heyecanını

‘de Engelliler Haftası nedeniyle gerçekleştirilen “temsili askerlik” uygulaması kapsamında 29 engelli genç, 1 günlük askerlik heyecanını yaşadı. İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, gençler ellerini Türk Bayrağı üzerine koyarak yemin etti. Temsili askerlik uygulamasına katılan vatandaşları temsilen Jandarma Er Mehmet Akif Küpeli bir konuşma yaptı. Jandarma Er Küpeli, “Bizler de her Türk vatandaşı gibi askerlik görevini kanunların öngördüğü süre kadar yapmak ve kanımızın son damlasına kadar bu vatana hizmet etmek isterdik. Ancak takdir-i İlahi budur ki vücudumuzdaki çeşitli engeller nedeniyle bu onurlu ve şerefli görevi bir gün gibi kısa bir süre ile yapmak nasip oldu. Temsili askerlik uygulaması ile askerlik yapma özlemi çeken ancak durumları nedeniyle askerlik yapamayan arkadaşlarımızı onurlandırdınız ve gururlandırdınız. Şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim.” dedi. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ise askerliğin her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu belirterek, “Bu üniforma ile ettiğiniz askerlik yemini ile tam bir asker oldunuz. Bugün sizlere, kısa da olsa, kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve Şanlı Türk Ordusunun şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz.” diye konuştu. İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan sözlerine “Bu tören vesilesi ile aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi Jandarma Teşkilatı adına bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum.” diyerek son verdi. Törenin devamında temsili askerlik uygulamasına katılan engelli vatandaşlara terhis belgeleri ve künye levhaları Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ahmet Serdar Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun tarafından verildi. Tören günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE