Osmaniye’de ‘Engelliler Haftası’ etkinlikleri

Osmaniye Engelliler Platformu ve Türk Anneler Derneği’nin katkılarıyla ‘Engelliler Haftası’ dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, konferans verildi, engellilere tekerlekli sandalye dağıtıldı ve Yılın Engelli Annesi’ne plaket takdim edildi. Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen programda konuşan Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Mimar Haydar Aktürk, “Çıkartılan yasa ve yönetmeliklerle engelliler daha önce alamadıkları bir çok hakları almış ve toplumsal yaşama katılmaya başlamıştır. Ancak birçok sorun hala devam etmektedir. Bu sorunların bir kısmı yasaların uygulanmasındaki sıkıntılar iken, bir kısmı toplumsal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Son yıllarda birçok yasa ve yönetmelik çıkmasına rağmen, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasındaki çifte standartlar devam etmektedir.” Dedi.

MODERN DİLENCİLER SORUNU DEVAM ETMEKTE

Konuşmasında engellilerin adını kullanarak çıkar elde etmeye çalışan birtakım insanlara da değinen Aktürk, “Şehirde cirit atan, engellilerin ve şehitlerin adını kullanarak dergi, gazete ve benzeri materyalleri satarak insanlarımızın duygularını sömüren ‘Modern Dilenciler’ sorunu hala devam etmektedir. Yasaların boşluğundan faydalanarak yapılan bu sömürü için ilgili idari kurumlara ve Belediye’ye yaptığımız başvurular bu sorunları çözememiştir. Diğer yandan engellilerin maaşlarında artış yapılmamıştır. Engelliler göz ardı edilmiştir. Bu sahipsizlik engellileri üzmüştür. Engellilerin beklentisi yeni bir düzenleme ile maaşlarında iyileştirme yapılmasıdır.” diye konuştu. Konuşmanın ardından Engelliler Haftası etkinliklerine destek verenlere plaket takdim edildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen konferansta ise Engelli Şair-Yazar Alper demir tarafından “Başarı Sensin” konulu, Psikiyatrist Dr. R. Sabri Yurdakul tarafından “Engelli Çocuklarda Cinsel İstismar” konulu sunum yapıldı. Haydar Aktürk, her iki konuğa da katkılarından dolayı plaket takdim etti. Etkinliğin sonunda ise Yılın Engelli Annesi seçilen Meliha Hikmet’e plaketi verilirken, 12 engelliye de tekerlekli sandalye hediye edildi.

Haber: İbrahim Emül – Osmaniye