Osmaniye’de, evde sağlık hizmetlerinde işbirliği protokolü çalışması

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, evde sağlık hizmetlerinde işbirliği protokolü çalışması düzenlendi. Bu kapsamda, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sosyal bakım ve destek hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanması, hizmet modelinin koordinasyonunun gerçekleştirilmesi, evde sağlık ve bakım hizmetlerinin sunumu, birimlerin işleyişi, uygulama sırasında ortaya çıkan sorun ve aksaklıkların tespiti ve çözüme kavuşturulması, evde sağlık hizmetinden faydalanan hasta ve yakınlarının hizmetle ilgili talep ve şikayetlerinin değerlendirilerek karara bağlanması amacıyla; Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında bir araya gelindi. Evde sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılmasına yönelik düzenlenen toplantıya, Kamu Hastane Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığında görevli konu ilgili uzman, evde Sağlık Hizmetleri Koordinatörü, Osmaniye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Osmaniye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi Temsilcisi ve Sağlık tesisleri yöneticilerinin katıldı.

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