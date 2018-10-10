Osmaniye’de fazla ödenek ulaştırmaya ayrıldı

OSMANİYE İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılının dördüncü dönem toplantısı Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Coşkun, yıl içerisinde planlanan yatırımların tarım, turizm, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim ve diğer kamu hizmetleri gibi 7 temel sektörde toplanmış olduğunu belirterek, en çok ödeneğin ise yüzde ,42,6’lık pay ile ulaştırma sektörüne ayrıldığını belirtti. Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda Vali Coşkun başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Metin Esen, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Argun, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşları bölge ve il müdürleri katıldı. Toplantının başında konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, “İlimizde 2018 yılında toplam 639 adet proje üzerinde çalışmalar devam etmekte olup bu projelerin toplam bedeli 2 Milyar 977 Milyon 537 Bin 255 TL’dir. 2018 yılında bu projelere ayrılan ödenek miktarı 580 Milyon 429 Bin 807 TL olup dönem sonu itibariyle 329 Milyon 345 Bin 295 TL harcama yapılarak yüzde 56,7 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.” diye konuştu. 2018 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımların; tarım, turizm, sağlık, ulaştırma, enerji, eğitim ve diğer kamu hizmetleri gibi 7 temel sektörde toplanmış olduğunu belirten Vali Coşkun, yatırımların sektörel dağılımı konusunda da bilgi vererek şöyle devam etti, “2018 yılı dönem itibariyle en çok ödeneğin; yüzde 42,6’lık pay ile Ulaştırma sektörüne, daha sonra yüzde 27,2’lik pay ile Eğitim sektörüne ve 11,5’lik pay ile içerisinde kanalizasyon, harita-kadastro, imar planı, çeşitli inşaatlar ile içme suyu gibi kalemlerin yer aldığı Diğer Kamu Hizmetleri sektörüne, ayrıldığı görülmektedir. 2018 yılında Yatırım Programında bulunan 639 adet projenin; şimdiye kadar 301’i bitirilmiş, 117’sinin yapımı devam etmekte, 25’i ihale aşamasında olup, 196’sına ise henüz başlanılamamıştır.” diye konuştu. Vali Coşkun, toplantının hayırlı olması temennisi ile sözlerine son verdi. Toplantının devamında; bölge ve kurum yetkilileri biten ve devam etmekte olan projeleri hakkında bilgi vererek, kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. /İbrahim EMÜL

Share This:

































