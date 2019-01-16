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Osmaniye’de FETÖ/PDY Operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı494 defa okundu

kategorisinde,16 Oca 2019 - 13:44 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de FETÖ/PDY Operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı

Osmaniye’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına(FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalama kararı bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen, aralarında eski savcı ve öğretmeninde bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında, haklarında daha önceki tarihlerde adli işlem yapılan ve çeşitli hüküm cezaları ile birlikte yakalanmalarına yönelik karar bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerde il merkezi ve Kadirli ilçesinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan eski savcı R.B., Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri bulunan eski memur S.K., Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce yakalama kararı bulunan özel sektör çalışanı C.K., Gaziantep 7. Ağır Ceza ve Mersin 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı bulunan eski öğretmen H.K., Akşehir Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararları bulunan FETÖ Kuruluşu çalışanları Z.E. ve E.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından , Osmaniye Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adli makamlara sevk edildi.

 

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