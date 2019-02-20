Osmaniye’de filenin yıldızları belli oldu

Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa koordine edilen Okullar Arası Yıldız Kız Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. 36 okul takımı 432 sorucunun katıldığı puan usulüne göre, Osmaniye Korkut Ata üniversitesi Spor Salonunda oynan müsabakalar, final maçları ardından sona erdi. Okullar Arası Yıldız Kız Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği Turnuvasında derce elde eden takımlar şöyle; Yıldız Kızlar Kategorisinde; Sumbas Binali Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulu birinci olurken, 2’nci Mamure Ortaokulu, 3’üncü Toprakkale Atatürk Ortaokulu ve 4’üncü Özel Bilge Atabey Ortaokulu oldu. Yıldız Erkekler Kategorisinde ise Düziçi Karacaören Ortaokulu birinci olurken, Düziçi İstiklal Ortaokulu 2’nci, Bahçe 75.Yıl Ortaokulu 3’üncü ve Bahçe Cansan Ortaokulu 4’üncü oldu. Tamamlanan müsabakaların ardından derece elde eden takımlara Okul Sporları Tertip Komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından kupa ve madalya takdim edildi. Kategorilerinde şampiyon olan takımlar Osmaniye’yi grup müsabakalarında temsil edecek.

Haber: İbrahim EMÜL/OSMANİYE