Osmaniye’de Gaziler Günü kutlandı

Osmaniye’de 19 Eylül Gaziler Günü, törenle kutlandı. Devlet Bahçeli Meydanı Atatürk Anıtı önündeki programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Milletvekili İsmail Kaya, Baha Ünlü, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Sancaktar, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, daire amirleri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 19 Eylül Gaziler Günü’nün Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı büyük bir gün olduğunu söyledi. Buradaki program, Şehit Uzman Çavuş İbrahim Kurt’un oğlu İbrahim Kurt şiir okuması ve Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından şeref defterinin imzalanması ile sona erdi. Vali Coşkun, “Üzerinde yaşadığımız toprakları aziz milletimize vatan yapmak uğruna en değerli varlığını ortaya koyarak fedakârlığın zirvesine ulaşan ve bu özverinin nişanını bedeninde gururla taşıyan tüm gazilerimizin Gaziler Günü’nü kutluyorum. Devletimizin ve milletimizin bekası uğruna büyük fedakârlıklar ve üstün gayretler göstererek, şahadet ile birlikte, bir insanın dünyada erişebileceği en yüksek iki makamdan birine erişmiş gazilerimiz, bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, milli birliğimizin ve beraberliğimizin en kıymetli simgeleridir. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, emsalsiz fedakârlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri saygı ve hürmeti görmeleri, sorunları ile yakından ilgilenerek onlara vefa borcumuzu ödemek toplum olarak en büyük ortak sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğun bilinciyle, Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine Gazilik unvanı ile Mareşal rütbesi verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tarihimize yön veren bütün kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve şükranla yâd ediyorum” dedi. Törenin ardından protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Şehit Polis Aileleri ve Gazileri Derneği ile Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği ziyaretlerinde bulundular.

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