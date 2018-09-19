Osmaniye’de Gaziler Günü kutlandı

Osmaniye’de 19 Eylül Gaziler Günü, Yeni Valilik Bahçesi’nde törenle kutlandı. Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Emin Sancaktar, daire amirleri ve kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ali Kurt, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Kurt, “Şehit nurlanmış, gazi onurlandırılmış askerdir. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki kahraman Türk ordusu, sömürgecilerin maşası olarak Anadolu’yu işgale yeltenen Yunan ordusunu, Sakarya Meydan Muharebesi ile tarihinin en büyük yenilgisini uğratmış ve savaş meydanlarından kaçmaya mecbur bırakmıştır. Sonuç olarak düşman bir sene sonra topraklarımızdan tamamen atılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi Türk Ordusunun son savunma muharebesidir. 19 Eylül Gaziler Günü, canlarını ortaya koyarak savaşan, fedakar kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimizle birlikte Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Gururlar taşıdığımız gazilik unvanı, atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin yüzyıllardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresinin şifresi “Ölürsem şehit, kalırsam gazi” değişinde saklıdır.” dedi. Buradaki program, öğrencilerin günün anlam ve önemiyle ilgili okudukları şiirler ve Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından şeref defterinin imzalanması ile sona erdi. Daha sonra ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanlığı ziyaret edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE