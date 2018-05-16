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Osmaniye’de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı204 defa okundu

kategorisinde,16 May 2018 - 15:33 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Osmaniye’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, çeşitli faaliyetler ile gerçekleştirilecek olan Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Gençlik Haftası faaliyetleri, Osmaniye’de Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu tarafından Osmaniye Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. Çelenk sunma törenine Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Gençlik Merkezi Müdürü ve Kurum personelleri katıldı. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu Valilik önü Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde hafta boyunca sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. 19 Mayıs Cumartesi günü saat 09.00’da Osmaniye Valiliği Atatürk Anıtı önüne 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çelenk Sunum töreninin ardından 7 Ocak Stadyumunda bayram kutlama programı gerçekleştirilecek.

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