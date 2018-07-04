Osmaniye’de hacı adaylarına seminer

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından, hacı adaylarına yönelik, “Tanışma ve Bilgilendirme” seminer programı gerçekleştirildi. Müftülük konferans salonundaki programın, 2018 yılı Hac organizasyonu kapsamında Hacca gidecek olan kafile başkanları ve din görevlilerinin katılımıyla, hac öncesi hacı adayları ile tanışma, hacı adaylarını bilgilendirme ve çeşitli nedenlerden dolayı menenjit aşısı olmayan hacı adaylarının aşılarını yapmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Toplantıda bir konuşma yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu “Hac, nefsimizle, günahlarımızla ve egolarımızla bir cihattır. Hac, günahlardan, kabahatlerden, nefsani ve şeytani düşüncelerden hicrettir. Hac kamil bir ibadettir. Kabul olmuş haccın karşılığı ise Cennettir.” dedi. Dünyanın dört bir yanından kutsal mekanları ziyarete gelen insanların, aslında kendilerini aramakta olduklarını kaydeden Müftü Tahiroğlu, “Hac, bir anlamda kendini unutan insanın yeninden kendini keşfetme fırsatıdır. Hacılar, kendi iç dünyalarında açılacak manevi yol ve yöntemlerin peşindedir. Hacı, ihrama girerek, dünyevi makam ve mevkilerden soyutlandığını, bütün insanlarla eşit seviyede olduğunu hisseder. Yine ihrama girerek kirlerden ve çirkefliklerden arınmaya karar verir.” diye konuştu. Hacı adaylarından ülke ve millet için dua etmelerini isteyen Müftü Tahiroğlu, Haccın Arafat olduğunu, Arafat’ta sıcakta akan terlerle göz yaşının bir birbirine karıştığını, duyguların sel olduğu, maneviyatın had safhaya ulaştığı zaman diliminde bol bol dua edilmesi gerektiğini anlattı.

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