Osmaniye’de, hafif ticari araç alev alev yandı

Osmaniyede, seyir halindeyken motor kısmı alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay D 400 Karayolu Kanlı geçit mevkiinde meydana geldi. Bahçe ilçesinden kent merkezine doğru ilerleyen Fuat Kaynar idaresindeki 80 BB 675 plakalı hafif ticari aracının motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladığınca araç durduruldu. Emniyet şeridine çekilerek park edilen ve kısa sürede alevler yükselmeye başlayan araçtaki sürücü Kaynar ve 4 kişi inerek araçtan uzaklaştı. Yakınlardaki benzin istasyonunda çalışanların yangın tüpü ile müdahale ettiği ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangında alevler, tüm çabalara rağmen söndürülemedi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlatırken, araç yangını, cep telefonları kamerasıyla kaydedildi.

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