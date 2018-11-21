Osmaniye’de Hafızlık Merasimi ve Kur’an ziyafeti

Osmaniye İl Müftülüğüne bağlı Kur’an Kurslarında hafızlığını tamamlayan 17 hafız için Hafızlık Merasimi yapıldı. Zafer Camii’nde ki programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda ayrıca; dünya birincisi İstanbul Eminönü Camii İmam Hatibi Ferruh Muştuer, dünya birincisi Edirne Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, dünya üçüncüsü İzmir Balçova Yeşil Camii İmam Hatibi Ahmet Yüksel ve Türkiye birincisi Edirne Üç Şerefeli Camii İmam Hatibi Sefa Taşkesenlioğlu da Kur’an ziyafeti sundular. İmam Hatipler Ferruh Muştuer, Alpcan Çelik, Ahmet Yüksel ve Sefa Taşkesenlioğlu’nun okuduğu sala ile başlayan programın devamında Envar-ul Hamit Camii Müezzini Yunus Önat tarafından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, “Bugün aramızda güzel sesleri ile Allah’ın kelamını güzel bir şekilde okudukları dünyaca tescil edilmiş hocalarımız var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Osmaniye’mizdeki Kur’an Kurslarımızda hafızlığını tamamlayan 17 kardeşimiz biraz sonra belgelerini alacaklar. Bu güzelliği hep beraber yaşayacağız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi. Kur’an ziyafetinin ardından, 17 Hafıza icazet belgeleri ve ödülleri Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verildi. Vali Coşkun, tüm hafızları ve onları yetiştiren hocalarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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