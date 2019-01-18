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Osmaniye’de HTŞ Terör örgütü şüphelisi 9 Suriyeli gözaltına alındı203 defa okundu

kategorisinde,18 Oca 2019 - 16:48 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de HTŞ Terör örgütü şüphelisi 9 Suriyeli gözaltına alındı

Osmaniye’de polis, Heyeti Tahriri Şam (HTŞ/FEC/ENC) Silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 9 Suriye uyruklu şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adli makamlara sevk edildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, HTŞ/FEC/ENC Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında; il merkezinde önceki gün saat 19.30 sıralarında yakalanan A.B. ve kendisiyle birlikte ikamette bulunan ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen M.B., Z.D., A. E., Y. M., E.B., M.E., H.M. ve B. L. olmak üzere 9 Suriye Uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, TEM Şubedeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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