Osmaniye’de iki ayrı kaza: 1’i çocuk 9 yaralı

Osmaniye Merkez ve Hasanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında, 1’i çocuk 9 kişi yaralandı. İl kaza, 2 mayıs günü saat 18.30 sıralarında Osmaniye-Kadirli Karayolu üzeri Koçyurdu Köyü civarında meydana geldi. Osmaniye istikametinden Kadirli’ye doğru seyir halinde olan Furkan Dalkıran (23) idaresindeki 80 HF 062 plakalı otomobil, aniden ana yolan kontrolsüz bir şekilde çıkan Bülent Binici (45) idaresindeki 80 FN 514 plakalı traktörle çapıştı. Kazada Furkan Dalkıran ile araçta yolcu olarak bulunan Bünyamin Boz (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslar ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer bir kaza ise aynı gün saat 21.30 sıralarında Hasanbeyli ilçesi Kalecik Köyü D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İl Merkezine doğru seyir halinde olan Yüksel Açıkgöz (49) idaresindeki 80 BE 637 plakalı otomobil, havanın yağışlı, yolun kaygan olmasından dolayı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada araç sürücüsü Yüksel Açıkgöz ile birlikte Cebrail Gülsever (51),Merve Nur Gülsever (17),Gül Nisa Gülsever (20),Kevser Gülsever (22), Yusuf Açıkgöz (8) ile Cennet Açıkgöz (45) yaralandı. Olay yerine gelen kurtarma ekibi ve sağlık görevlilerince araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslar ile Osmaniye ve Düziçi Devlet Hastaneleri’ne kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı

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