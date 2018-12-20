Osmaniye’de İl Verem Kontrol Kurulu Toplantısı

Osmaniye’de yapılan, Tüberküloz Kontrolü, Doğrudan Gözetimli Tedavi ve Aktif Tüberküloz Sürveyansı Çalışmalarının değerlendirilmesi amacı ile İl Verem Kontrol Kurul ve Aktif Tüberküloz Sürveyans Toplantısı yapıldı. Dr. Musa Çıtırık Üreme Sağlığı Merkezi Salonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlene toplantıya, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı, Osmaniye Verem Savaş Derneği Başkanı, Tüberküloz İl Koordinatörü ve konu ile ilgili uzmanlar katıldı. İl Verem Kontrol Kurul ve Aktif Tüberküloz Sürveyans Toplantısında; Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) Verem hastalarında erken teşhis ve tedavisinin önemi, sağlıklı olan bireylere verem enfeksiyonun yayılmaması için alınacak önlemlerin neler olduğu hakkında kurul üyelerine bilgi verildi. Ayrıca Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) eğitimlerinin düzenlenmesine, psikolog ve sosyal çalışmacının görev aldığı komisyon tarafından tedaviye uyum sağlamayan tüberküloz hastalarını tedaviye uyum için gerekli çalışmaların yapılması kararının devamına, Kamu ve Özel Hastanelerde Tüberküloz teşhisi konan hastalara HIV testi yapılarak 014 formalarının eksiksiz doldurulup, gizlilik ilkesine uyularak gönderilmesinin sağlanmasına, Aktif Tüberküloz Sürveyansı kapsamında ise Tüberküloz tanısı konulan hastanelere, Aktif Sürveyans çalışmasını yerinde görmek amacı ile 2 ayda bir ziyaret edilmesi gibi kararlar alındı. Ayrıca, İl Verem Kontrol Kurulu tarafından yaklaşmakta olan 72. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası içerisinde, tüberküloz hastalığı ve DGT hakkında halka, öğrencilere ve sağlık çalışanlarına eğitimler verilmesine karar verildi.

Share This:

































