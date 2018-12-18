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Osmaniye’de İlk Kez Eğitim Ve Kariyer Fuarı83 defa okundu

kategorisinde,18 Ara 2018 - 16:47 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de İlk Kez Eğitim Ve Kariyer Fuarı

Osmaniye Belediyesi’nin katkılarıyla Osmaniye, ilk kez eğitim ve kariyer fuarına ev sahipliği yapıyor. 20-21 Aralık da düzenlenecek olan Eğitim ve Kariyer Fuarı Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Eğitim ve Kariyer fuarında 25 üniversite ve Osmaniye’den ise 20 kurum ve kuruluş stant açacak. Ayrıca kendi alanında uzman 10 akademisyen öğrencilere yönelik kişisel gelişim, sınav kaygısı ve çeşitli konularda eğitimler verecek.

Eğitim ve Kariyer Fuarı’nın açılışı 20 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da Cebeli Bereket Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda davetlinin katılacağı fuar, iki gün sürecek.

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