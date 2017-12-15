Osmaniye’de ilkokullar arası şiir okuma yarışması

Osmaniye’de ilkokul öğrencileri, Şair Bestami Yazgan’ın şiirlerini okuyarak, performanslarını sergilediler. 3. Eğitim Bölgesi Bestami Yazgan Şiirleri Güzel Şiir Okuma Yarışması, Cebelibereket Kültür Merkezi’nde yapıldı. Düzenlenen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını, 3. Eğitim Bölgesi Koordinatör Okul Müdürü Mehmet Bereketoğlu yaptı. Bereketoğlu, “Bugün amacımız bir şölen havasında öğrencilerimizin okudukları şiirleri dinlemektir. Düzenlediğimiz şiir yarışmasının konusunu, çok değerli şairimiz, yazarımız Bestami Yazgan’ın şiirleri oluşturmaktadır. Bestami Yazgan Hocamızın şiirleri geniş kitlelere hitap etmekte ve milli, manevi kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynamaktadır.” diye konuştu. İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise dil’in, kültür aktarımında en temel öğe olduğunu belirterek, “Dilin en süzülmüş, kaymağı diyebileceğimiz bölümü de şiirdir. Biz, çocuklarımıza hem şiiri sevdirmeyi hem de kıymetli büyüğümüz Bestami Yazgan’ın şiirleri ile çocuklarımızı tanıştırmayı amaçladık ve böyle bir organizasyonu düzenledik.” dedi. Açılış konuşmalarının ardından yarışma başladı ve ilkokul öğrencileri Osmaniyeli Şair Bestami Yazgan’ın şiirlerini okuyarak, performanslarını sergilediler. Şiirlerin okunmasının ardından Şair Bestami Yazgan’a çiçek takdim edildi. Bestami Yazgan “Bir Çiçektir Öğrenciler” adlı şiirini okuyarak başladığı konuşmasına şöyle devam etti: “Osmaniye, bir şaire, bir hemşehrisine vereceği en güzel hediyeyi verdi. Şair olduğum için, Osmaniyeli olduğum için bir kez daha mutlu oldum. Buna imkân sağlayan başta Sayın Valimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum.” Programın devamında, yarışmaya katılarak şiirlerini okuyan tüm öğrenciler sahneye davet edildi. Yarışmacılara Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları tarafından hediyeler verildi. Etkinliğin son bölümünde, yarışmada jüri tarafından seçilerek ilk üç dereceye giren öğrencilere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Programın sonunda, Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol mensupları, yarışmacıları ve jüri üyelerini tebrik ettiler. Etkinlik, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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