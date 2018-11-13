Osmaniye’de ‘İntiharı önleme kurulu’ toplandı

OSMANİYE Valiliğin öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, “İntiharı önleme konusunda farkındalık yaratılması ve intiharın azaltılması” hedefleri doğrultusunda ‘İl İntiharı Önleme Kurulu’ toplantısı gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hayri Sarı Başkanlığında düzenlenen toplantıda, intiharın önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olması nedeniyle yapılacak olan çalışmaların büyük önem arz etmekte olduğu vurgulandı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaniye Belediyesi Kurum temsilcilerinin katılmalarıyla gerçekleştirilen toplantıda, 2018 yılı ilk 10 aylık dönemde yapılan çalışmalar değerlendirilip, 2019 yılında yapılacak faaliyetlere ilişkin İl Eylem Planı hazırlandığı kaydedildi.

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