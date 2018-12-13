Osmaniye’de ‘İslam da Aile’ konferansı

Osmaniye İl Müftülüğü tarafından, ‘Her ay bir konu bir konuk projesi’ kapsamında “İslam da Aile” temalı konferans düzenlendi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde ki programa, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köze konuşmacı olarak katıldı. Program, Merkez Fetih Camii İmam – Hatibi Mahmut Durmuş’un Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu açılış konuşması ile devam etti.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Saffet Köse, “Hz. Peygamber efendimiz (SAV) verilen görevi yerli yerinde yapamayanlar için o görev perişanlık ve pişmanlık doğurur demiştir. Din görevlileri olarak yaptığımız iş tebliğ olduğu için çok özel bir anlamı var ve kıymetini bilelim. Peygamberimizin ahlakına uygun davranmalıyız, İnsanlar davranışları örnek alırlar ve davranışların peşinden giderler. Şeytanın en çok sevdiği iş ailede huzursuzluk çıkartmak, Karı – koca arasına girmektir. Mutlu bir aile olmak için üç temel kavram Rahmet, Meveddet ve Sekinet’tir. Ailede bireyler birbirlerine nezaket, zarafet, ihsan, iyilik ve gönülden güzellik yapmak zorundadır. Kaba saba olmaktan, şiddetten ve yalandan uzak durmalıyız.Bir toplumda din görevlileri boşanıyorlarsa topluma da Allaha da bunun hesabını veremezler.” dedi. Etkinliğe, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Müftü Yardımcıları, Şube Müdürleri, Vaizler, Merkez ve Köylerde görev yapan İmam – Hatip, Kur’an Kursu Öğreticileri ve Müezzin Kayyımlar katıldı.