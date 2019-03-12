Osmaniye’de “İstihdam seferberliği 2019” programı anlatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla başlatılan İstihdam Seferberliği 2019 Programı kapsamında, bilgilendirme yapıldı. Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliğinde OTSO toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Belediye Başkan Vekili Abdullah Bukan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, işverenler ile yatırımcılar katıldı. OTSO Başkanı Devrim Murat Aksoy açılış konuşmasında, “Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak Devletimizin başlatmış olduğu bu kampanyayı sonuna kadar destekliyor ve Osmaniye olarak bu kampanyadan en çok yararlanan il olacağımızı umut ederek böyle bir teşviki hayata geçirdiği için Hükümetimize teşekkür ediyoruz.”dedi. Toplantının devamında konuşan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Altunkaynak ise “Biz, 2019 yılı için sadece işbaşı eğitim programı için 40 Milyon lira bütçe ayırdık. Ücret garanti fonu, kısa çalışma ödeneği, toplum yararına program, işsizlik ödeneği için ayırdığımız bütçenin bir üst sınırı yok. Ve diğer programlar için de aynı şekilde. Bu bütçeyi burada, Osmaniye’de sizler için kullanmak istiyoruz. İşverenlerimizin kapılarına biz gideceğiz. Bu teşvikleri anlatacağız, istihdam olması için bütün gayretimizi kullanacağız.”diye konuştu. SGK İl Müdürü Mücahit Çelik de Osmaniye’nin bir önceki istihdam seferberliğinde ciddi anlamda başarı elde ettiğini ifade ederek, hem teşvikleri anlatmak hem istihdamdan nasıl faydalanılacağını anlatmak amacıyla işverenleri ziyaret edeceklerini kaydetti. Son olarak konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun ise 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliğinde ülke olarak kamu-özel sektörün el ele verdiğini ve 1,5 milyon ilave istihdam sağlandığını söyledi. Vali Coşkun, “Osmaniye’mizde ise işverenlerimiz üzerine düşeni yapmış bu çağrıya kulak vererek 2 bin 822 kişiye istihdam sağlamıştır. Burada da görüldüğü gibi kamu-özel sektör el ele verdiği zaman yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlerimize de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ilimizde ki her işverene sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden mutlaka faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye’nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türkiye’de istihdam sağlayanlar olmuştur. Yarının en büyük kazananları da, bugün Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacaktır.” dedi. Toplantının son bölümünde OTSO Akademik Danışmanı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Samet Evci tarafından “Yeni İstihdama Ücret Desteği”, “Kısa Çalışma Ödeneği”, “Asgari Ücret Desteği”, “Düzenli Ödemeye Devamlı Destek”, Kalkınmaya İlave Destek”, Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek”, “Önce İşbaşı Eğitim Sonra İstihdam Desteği”, “İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü Eğitimine Tam Destek” başlıklı İstihdam teşvikleri konusunda katılımcılara detaylı bilgi verdi. Toplantı sonunda SGK ve İŞ-KUR uzmanları katılımcıların sorularını cevapladılar.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE