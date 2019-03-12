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Osmaniye'de İstiklal Marşı'nın Kabulü Programı Düzenlendi - Başak GazetesiBaşak Gazetesi
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Osmaniye’de İstiklal Marşı’nın Kabulü Programı Düzenlendi154 defa okundu

kategorisinde,12 Mar 2019 - 16:51 tarihinde yayınlandı
Osmaniye’de İstiklal Marşı’nın Kabulü Programı Düzenlendi

Osmaniye’de, İstiklal Marşı’nın Kabulünün 98’inci yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle program düzenlendi. İmam Hatip Okulları’ndaki İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen program öncesinde, protokol üyeleri salon girişinde, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy konulu resim sergisini gezdi. Ardından ney dinletisi gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından, Türk bayrağı baskılı tişörtler giyen bir gurup minik öğrenci, salondakilerle birlikte İstiklal Marşı’nı işaret diliyle söyledi. Devamında okul öğrencilerinden Rıdvan Durukan tarafından Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Kemal Dağdelen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy’u anlatan oyun sahnelendi. Törene, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Milletvekili İsmail Kaya, Vali Yardımcıları, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Şehit polis Mehmet Karacatilki’nin eşi, annesi ve babası ile çok sayıda öğrenci katıldı. Program, kentte düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere protokol tarafından ödüllenilmesi ile sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE

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