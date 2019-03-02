Osmaniye’de “İyilik için bir şiirde sen oku” etkinliği

Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi tarafından, ihtiyaç sahibi ve muhtaç durumdaki öğrencilere yardım amaçlı hazırlanan “İyilik için bir şiirde sen oku” projesi kapsamında, şiir dinletisi programı düzenlendi. Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezi’nde ki etkinlikte, aralarında bazı kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinde bulunduğu kişiler, ‘Anne’ ve ‘Baba’ konulu şiirlerini okudular. Programın sunumunu ve açılış konuşmasını yapan Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hilal Çetin, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel müdürlüğünce bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin, öğretmenlerle birlikte okul bünyesinde ve il içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi veya muhtaç durumdaki kişilerin giyecek ve yiyecek yardımını, “iyilik için bir şiirde sen oku” projesiyle onları sevindirecek mutlu edecek maddi yada manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yapılması olduğunu söyledi. Çetin projenin, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından başlamak üzere genel müdürlüğe bağlı okullarda öğrenim gören 11. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsamakta olduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı kurumlan sosyal etkinlikler yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. Eğitim önce aileden başlar diyerek şiir dinletisi konusu anne ve baba olmuştur. Öğrencilerimizi konunun içine dahil ederek sahip oldukları milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri geliştirmelerini yardımlaşma ihtiyaç sahibine yardım etme kardeşlik merhamet vicdan birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi, hoşgörüye saygıya sevgiye mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip başarılı bireyler olarak yetişmeleri topluma kalıcı gönül köprüleri kurmaları ve ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması için proje öğrencilerimizle birlikte okulumuzda bir grup öğretmenimiz tarafından hazırlanmıştır.” dedi. Konuşmanın ardından, ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam “Ben hayatta en çok babamı sevdim” adlı şiirini okudu. Daha sonra ise SGK İl Müdürü Mücahit Çelik “Naat” adlı şiirini, Aile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun “Annem içi”, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu “Bu adam benim babam”, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun “Anacığım”, Kadın Platformu Dernek Başkanı Ebru Aksoy “Yağmur”, Eczacılar Odası Başkanı Zeynep Akbudak Sönmez “Babama selam söyle”, Eczacı Güneş Erol Akgül “Anne sen melek misin”, Mimar ve Mühendisler Gurubu Başkanı Berna Banu Başlamışlı Asker “Anneciğim”, Okul Müdürü Cuma Aksu “Canım annem” ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Şevket İyi “30 Kuruş” adlı şiirlerini okudular. Program sonunda Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve diğer protokol üyeleri, şiir okuyan katılımcıları tebrik ettiler. Şiir dinletisi, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Haber:İbrahim EMÜL/OSMANİYE